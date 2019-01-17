اللجنة الإعلامية لكأس آسيا ترد على معلق “بي إن سبورت”

متابعات - الوئام:

أصدرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا، المقام في الإمارات، تصريحات معلق قناة “بي إن سبورت”، حول تواجد المنتخب القطري في البطولة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن “ما بدر من معلق قناة بي إن سبورت خلال تعليقه يوم أمس على مباراة العراق وإيران ضمن المجموعة الرابعة أقحم السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر، مخالفا بذلك قوانين ولوائح «الفيفا» ومبادىء اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية”.

وأكدت اللجنة، في بيانها، إن “كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه، الذي صرح بالأمس لوكالة الصحافة الفرنسية بعدم وجود أي مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة حرصت على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها”.

وطالبت اللجنة الإعلامية، المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم، بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة.

كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.