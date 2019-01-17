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ترامب: أهم ماقمت به هو إنهاء “النووي الإيراني”.. وجيشنا أقوى من أي وقت مضى

ترامب: أهم ماقمت به هو إنهاء “النووي الإيراني”.. وجيشنا أقوى من أي وقت مضى
weam.co/567923

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تفعل حاليا ما كان يجب أن يتم فعله قبل سنوات، مثل الحوار مع كوريا الشمالية، مضيفا خلال كلمة له بالبنتاجون، حول استراتيجية الدفاع الصاروخي الجديدة، بولاية فيرجينيا، أن الحكومة الفيدرالية مغلقة لأن الديمقراطيين يمتنعون عن تأمين الحدود الأمريكية، مبينا أنه تم اختطاف الحزب الديمقراطي من اليساريين، ويأمل من الديمقراطيين أن يؤمنوا الحدود الأمريكية.
وأشار إلى أن الدول المارقة تعزز ترسانتها الصاروخية ، حتى أصبحت ترساناتها أقوى في القدرات التدميرية، ويمكن أن تصل إلى أهداف ببلاده، لكن “مسئوليته كرئيس”، الدفاع عن أمريكا، على حد قوله، مشددا على أن واشنطن ملتزمة بإقامة برنامج صاروخي يغطي كل شبر على أراضيها.

وأضاف: “أهم ماقمت به هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني والذي أصفه بـ “المروع والفظيع”.

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