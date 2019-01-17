حملات رقابية لضبط المبيدات المحظورة في مكة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

تجري أجهزة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين والمبيدات غير المصرح بها.

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن هناك حملات مرورية ورقابية مكثفة على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين والمبيدات غير المصرح بها، وإن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولة تفتيشية بشكل دوري للكشف على المبيدات والبذور الزراعية وضبط أي مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين والتشديد على عدم التهاون مع المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وناشد المزراعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات سواء في المحال أو الأسواق، لأن ذلك يساعد الجهات المنفذة بالقضاء على كافة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.