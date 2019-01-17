فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام ينقذ طفلا من العمى

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام في إنقاذ طفل من العمى إثر تعرضه لالتهابات تسببت في نشوء خراج في محجر العين، كادت ان تصيبه بالعمى.

وفي التفاصيل، حضر الطفل والذي يبلغ من العمر ٨ سنوات إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من التهاب بالجيوب الأنفية والذي تسبب بحدوث خراج في محجر العين اليمنى، وأجربت له أشعة مقطعية وتشخيص وثبت وجود خراج بمحجر العين، ونقل الطفل مباشرة إلى قسم العمليات وعمل تنظيف للجيوب الأنفية وأزيل الخراج من العين عن طريق جراحة المناظير وخرج الطفل بدون أي مضاعفات وهو يتمتع بصحة جيدة.

وترأس الفريق الطبي الدكتور محمد الأحمري كبير استشاريي الأنف والأذن والحنجرة ورئيس القسم، إضافة إلى الدكتورة خلود عسيري والدكتور حسن سفنجة أخصائي التخدير.