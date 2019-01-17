فريق طبي يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة طفل

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

قطع مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي يرافقه فريق طبي وإداري؛ مسافة 165 كلم تقريبا، لزيارة الطفل طلال في منزل أسرته بمحافظة المجاردة، وتهنئتهم بنجاح عملية ابنهم.

وكان الطفل طلال قد خضع مؤخرا لعملية جراحية نوعية ناجحة في مستشفى أبها للولادة والأطفال لتصحيح انحراف العمود الفقري لديه، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

واطمأن الفريق الطبي والإداري على صحة طلال والذي يتمتع الآن بصحة جيدة، وقدموا التهنئة لأسرته ونقلوا لهم تحيات سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، مؤكدين أن العمل الصحي هو رسالة سامية لا تنتهي بزمان ولا تتقيد بمكان.

تضمن الفريق كلا من نائب مدير المستشفى الدكتور هاشم الغامدي والمساعد المالي محمد شبلان والمدير الطبي الدكتور مهدي القرني.