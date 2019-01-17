بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 في #كأس_آسيا_2019

أسدل الستار، مساء اليوم، على مباريات دور المجموعات في أمم آسيا في الإمارات، بعد نهاية مباراة لبنان وكوريا الشمالية والتي انتهت بفوز منتخب “الأرز” برباعية مقابل هدف. وودع 4 منتخبات عربية البطولة من الدور الأول وهي اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين.

والمباريات على النحو التالي:

20 يناير

الأردن – فيتنام في الثانية ظهراً

الصين – تايلاند في الخامسة عصرًا

إيران – عمان في الثامنة مساءً

21 يناير

السعودية – اليابان في الثانية ظهرًا

اوزباكستان – أستراليا في الخامسة عصراً

الإمارات – قيرغزستان في الثامنة مساءً

22 يناير

كوريا الجنوبية – البحرين في الرابعة عصراً

قطر – العراق في السابعة مساء