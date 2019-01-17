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بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 في #كأس_آسيا_2019

بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 في #كأس_آسيا_2019
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أسدل الستار، مساء اليوم، على مباريات دور المجموعات في أمم آسيا في الإمارات، بعد نهاية مباراة لبنان وكوريا الشمالية والتي انتهت بفوز منتخب “الأرز” برباعية مقابل هدف. وودع 4 منتخبات عربية البطولة من الدور الأول وهي اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين.

 

والمباريات على النحو التالي:

20 يناير

الأردن – فيتنام في الثانية ظهراً
الصين – تايلاند في الخامسة عصرًا
إيران – عمان في الثامنة مساءً

21 يناير

السعودية – اليابان في الثانية ظهرًا
اوزباكستان – أستراليا في الخامسة عصراً
الإمارات – قيرغزستان في الثامنة مساءً

22 يناير

كوريا الجنوبية – البحرين في الرابعة عصراً
قطر – العراق في السابعة مساء

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