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قبل استخراج النقود من داخله

القبض على مقيم يمني سرق صرافا آليا في عسير

القبض على مقيم يمني سرق صرافا آليا في عسير
weam.co/567947
الوئام-متابعات

قامت شرطة محافظة بلقرن،اليوم، بالقبض على مقيم يمني قام بسرقة صراف آلي من محطة وقود بالمحافظة ووضعه بسيارة ربع نقل قبل أن يستخرج الأوراق النقدية من داخل الماكينة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات الأمن باشرت فجر يوم السبت الموافق 1440/5/6 هـ، بلاغاً عن تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه في محطة وقود في محافظة بلقرن، ونقله بسيارة نقل صغير.

وأكد أنه تم على الفور اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات، التي أسفرت عن القبض على المتهم المتورط في الجريمة، واتضح أنه مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر.

وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط جهاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المُودَعة بداخله، وجرى إيقافه لإستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالة القضية للنيابة العامة.

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