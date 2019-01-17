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مدرب “الأخضر”: اللاعبون قدموا مباراة جيدة.. وخسرنا بأخطاء فردية

مدرب “الأخضر”: اللاعبون قدموا مباراة جيدة.. وخسرنا بأخطاء فردية
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أكد مدرب المنتخب السعودي خوان أنطوان بيتزي أن خسارة الأخضر من قطر اليوم في كأس آسيا كانت بسبب أخطاء فردية.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي إلى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وسيطروا على مجرياتها في أول نصف ساعة، مبيناً أن هناك نقاط إيجابية خرج بها من المباراة، أبرزها الأداء الجيد لبعض اللاعبين، وخاصة الذي شاركوا لأول مرة في البطولة.

وأكد بيتزي أن تفكيره منصب حالياً على المواجهة المقبلة أمام اليابان في ثمن النهائي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم ليكون الأخضر على أتم جاهزية، قبل اللقاء يوم الاثنين المقبل.

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