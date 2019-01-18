فيسبوك ينفذ أكبر حملة تنظيف في روسيا

الوئام-متابعات

أعلنت شركة “فيسبوك”، الخميس، حذف مئات الصفحات والحسابات والمجموعات التي أنشئت في روسيا، واعتبرت متورطة في أنشطة زائفة ومنسقة على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وأوضح مسؤول سياسات الأمن الالكتروني في الشركة ناتانيل جليتشر، أن المنصة كشفت عمليتين منفصلتين انطلقتا من روسيا، إحداهما تنشط في عدة دول في شرق أوروبا والأخرى تتعلق بأوكرانيا تحديدا.

وأضافت الشركة أنها حذفت نحو 364 صفحة وحسابا تديرها الشبكة الروسية التي تنشط في مناطق البلطيق وآسيا الوسطى والقوقاز وشرق أوروبا، وأشارت إلى أن هذه الصفحات مرتبطة بموظفين في وكالة الأنباء الروسية.

وأوردت الشركة أنها قامت بالحذف استنادا إلى معلومات تلقتها من مسؤولي أمن أميركيين، وشمل القرار 107 صفحات وحسابات ومجموعات أخرى على “فيسبوك” و41 حسابا على “إنستغرام” أنشئت في روسيا وتعمل في أوكرانيا.

وقالت الشركة: “لم نجد أي صلة بين العمليتين، لكنهما استخدمتا أساليب متشابهة بإنشاء شبكة من الحسابات لتضليل الآخرين بشأن هويتها وما تقوم به”