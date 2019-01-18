ترامب يمنع رئيسة مجلس النواب الأمريكي من السفر على متن طائرة مخصصة لها

الوئام-متابعات

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتأجيل جولة خارجية لها وحرمانها من استخدام طائرة عسكرية للسفر، وذلك على خلفية الإغلاق الحكومي المستمر منذ 27 يوما.

وكتب ترامب في رسالة إلى بيلوسي: “نظرا للإغلاق الحكومي، أود إبلاغكم مع الأسف بتأجيل رحلتكم إلى بروكسل ومصر وأفغانستان. نحن سنعيد جدولة هذه الرحلة التي تستغرق 7 أيام بعد انتهاء الإغلاق الحكومي”.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب “أجل إمكانيتها لاستخدام الطائرة العسكرية، التي تتطلب الموافقة. وكما أوضح في الرسالة، فإن بإمكانها السفر ولكن عليها أن تستخدم الرحلات التجارية”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي يستخدم دائما طائرة عسكرية أثناء السفر إلى الخارج، وبإمكان رئيس الدولة عدم السماح بذلك، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

ولم يكن من الواضح على الفور ما هي الجولة التي تحدث عنها ترامب، حيث في الكثير من الأحيان لا يعلن المشرعون عن زياراتهم الخارجية مسبقا لدواع أمنية.

ويستمر إغلاق الحكومة، الذي طال نحو ربع من الموظفين الحكوميين، وسط الخلافات بين ترامب والكونغرس حول تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي يطالب به ترامب ويرفضه المشرعون