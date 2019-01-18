شاهد .. مشاجرة عنيفة بسبب “ناقة من تدخل أولا ” في سباق للإبل بالكويت

الوئام-متابعات

في مشهد غريب نشب شجار بين عشرات الأشخاص أثناء الدخول إلى مضمار سباق “الهجن” في الكويت بمنطقة السالمي .

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الشجار الذي اشتد أثناء خلاف المشاركين على الدخول أولا بإبلهم

وذكر حساب “أمن ومحاكم” المحلي، أن المشاجرة وقعت عند بوابات دخول الإبل في الموروث الشعبي في السالمي؛ بسبب خلاف “على من تدخل ناقته أولًا”.

وأورد الحساب نفسه معلومات لاحقة بشأن تفاصيل الواقعة، تفيد بأن المشاجرة نشبت بسبب قرار تحكيمي في طرد اثنين من المشاركين بسباق الهجن، الإثنين الماضي، وتم الصلح بين الأطراف وإلغاء قرار الحكم.