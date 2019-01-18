إنخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي بشمال المملكة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكوّن الصقيع وذلك على شمال المملكة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض تمتد حتى منطقة نجران و الأجزاء الشرقية لمناطق عسير و الباحة ومكة المكرمة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.