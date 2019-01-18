أكثر من مليون امرأة فرنسية تعرضن للإهانات الجنسية في 2017

باريس- الوئام:

اظهر تقرير رسمي نشر يوم امس الخميس ان اكثر من مليون امراة فرنسية تعرضن للاهانات الجنسية في عام 2017.وذكر المجلس الفرنسي الاعلى للمساواة بين النساء والرجال في التقرير ان 2ر1 مليون امراة فرنسية وقعن ضحايا للاهانات الجنسية في عام 2017 لكن قليلا منهن توجهن الى الشرطة الفرنسية لتقديم شكاوى رسمية بشأن هذه الاهانات.

واضاف التقرير ان 3 بالمئة من هؤلاء الضحايا من النساء اتخذن اجراءات بعد تعرضهن للاهانات والاساءة. وأوضح التقرير ان المحاكم الفرنسية اصدرت اربعة احكام بحق رجال ادينوا بارتكاب سلوك جنسي سيىء او توجيه اهانات جنسية خلال فترة الدراسة.

واكد المجلس في تقريره انتشار التمييز الجنسي في فرنسا بصورة كبيرة ونادرا ما يعاقب عليه القانون.

وقد شددت السلطات الفرنسية العام الماضي القوانين الخاصة باهانة النساء ومضايقتهن في الاماكن العامة بعد انتشار مقطع فيديو حول حادثة اهانة امراة من قبل رجل تم القبض عليه بعد تقديم شكوى ضده.