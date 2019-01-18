تسريب صورة حية لهاتف «غالاكسي إس10 بلس»

متابعات- الوئام:

نشر أحد المستخدمين على موقع “ريديت” صورة حية لما قال إنه هاتف “غالاكسي إس10 بلس” في يد أحد موظفي الشركة، المرتقب الإعلان عنه رسمياً خلال حدث Galaxy Unpacked 2019 المقرر في 20 فبراير المقبل.

وتتطابق الصورة مع ما سُرب سابقاً، إذ تظهر الشاشة وهي تغطي معظم الواجهة، وأن الكاميرا الأمامية المزدوجة ستكون ضمن الشاشة وليس ضمن نتوء منفصل، وهي في الزاوية العليا اليمنى.

وعلق أحد المستخدمين على صور الهاتف على الموقع بأنه يملك الهاتف أيضاً، وقال إن الشخص الذي يحمل الهاتف في الصور قد يكون أحد موظفي سامسونغ في حافلة أو في مقر الشركة في كوريا الجنوبية.

وأضاف أن الغطاء الأمني للجهاز لا يزال عليه وذُكر تعليقاً على الصورة أن ميزة التعرف على الوجوه ستكون أفضل من الأجيال السابقة، ثم إن الهاتف سيأتي مع حساس بصمة ضمن الشاشة.