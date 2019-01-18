الحماية الاجتماعية تكشف لـ«1116» طالبة وموظفة عن حالات التدخل السريع

الرياض- الوئام:

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة اشهر الماضية “7” محاضرات توعوية وورش عمل لـ”1116″ طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام قدمتها مجموعة من الاخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالوحدة.

تناولت المحاضرات والورش في مجملها عدة محاور اساسية بدأت بالتعريف بالعنف وانواعه ومخاطره على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والتذكير بأسبابه وأهم المشكلات التي تؤدي إلى الإعتلال النفسي والضعف التفاعلي الاجتماعي.

كما تعرفت المستفيدات خلال المحاضرات والورش على دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف ومواجهته والفئات المعنية بتلك الاجراءات والآلية الواجب اتخاذها في حال تعرض اي فئة من المجتمع للعنف او الابتزاز ،وقد صاحب البرامج والمحاضرات الكثير من العروض المرئية التوضيحية والمنشورات التوعوية والرد على جميع الاستفسارات والاستشارات من جميع الحاضرات.

الجدير بالذكر ان هذه البرامج تعد ضمن مهام وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض المتمثلة في التدخل السريع في حالات العنف الأسري بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية العمل داخلها ونشر الوعي في المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء .