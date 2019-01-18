الفيفا: من الصعب تنظيم مونديال بـ48 منتخباً في دولة واحدة

زيورخ- الوئام:

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو بأن “فيفا” لا يزال يناقش دراسة جدوى زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في مونديال 2022، مشيراً إلى إمكانية إقامة بعض المباريات في دول مجاورة.

وقال إنفانتينو إثر القمة التنفيذية لـ”فيفا” والتي استمرت 3 أيام في مراكش: نعتقد بأن رفع عدد المنتخبات في مونديال 2026 هو قرار جيد، ونحن ندرس إمكانية تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من 2022″.

وتابع: أغلبية الاتحادات تأمل بأن يحصل هذا الأمر، لكن يجب معرفة ما إذا كان ذلك ممكناً من الناحية التنظيمية، بالتأكيد، سيكون من الصعب تنظيم مونديال بـ48 منتخباً في دولة واحدة، الفكرة هي إقامة بعض المباريات في دول مجاورة.

وعن إمكانية التقدم بملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم عام 2030، وصف إنفانتينو المشروع بأنه مثير للاهتمام لأنه يبعث برسالة جميلة، لكنه ذكَر بواجبه أن يكون حيادياً كوني رئيساً للاتحاد الدولي.

ويتوقع أن يتخذ “فيفا” قرار زيادة المنتخبات في مونديال 2022 من عدمه في اجتماع يعقده في مدينة ميامي الأمريكية في مارس المقبل.