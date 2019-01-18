كأس آسيا: 7 مقاعد و41 هدفاً.. حصاد العرب في الدور الأول

ابوظبي- الوئام:

7 مقاعد و41 هدفاً و13 انتصاراً و8 تعادلات، و12 هزيمة، وصدارة ثلاث مجموعات، هكذا يمكن حصر الحصاد العربي رقمياً خلال الدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً بالإمارات.

ولكن هذه الأرقام تزامنت مع العديد من الأحداث والتفاصيل التي كانت شاهدة على المشاركة العربية التاريخية في بطولة كأس آسيا بهذه النسخة التاريخية التي شارك فيها 24 منتخباً للمرة الأولى.

ومن بين 24 منتخبا شاركت في هذه البطولة، كان هناك 11 منتخباً عربياً للمرة الأولى في التاريخ بنسبة تبلغ نحو 46% من عدد المشاركين في البطولة.

والحقيقة أن نسبة نجاح المنتخبات العربية في الدور الأول لم تختلف كثيراً، حيث تأهلت 7 منتخبات من 11 إلى دور 16 للبطولة بنسبة حضور عربي تبلغ نحو 44%.

والمنتخبات المتأهلة هي الإمارات، البحرين، الأردن، العراق، قطر، السعودية، وعمان، فيما ودعت منتخبات فلسطين، سوريا، لبنان، واليمن، البطولة من الدور الأول.

وحققت هذه المنتخبات 13 انتصاراً، و8 تعادلات، ومنيت بالهزيمة في 12 مباراة خاضتها بالدور الأول، ليبلغ عدد النقاط التي حصدتها 47 نقطة من 99 نقطة متاحة في 33 مباراة، وذلك بنسبة نجاح بلغت نحو 47.5%، علماً بأن 33 مباراة تتضمن 8 مواجهات عربية خالصة، ما يعني أن العرب ظهروا في 25 مباراة فقط.

كما سجلت المنتخبات العربية 41 هدفاً من بين 96 هدفاً شهدته مباريات الدور الأول، لتكون نسبة الأهداف العربية في الدور الأول نحو 43% من إجمالي عدد الأهداف المسجلة في هذا الدور.

وتوضح النسب أن المشاركة العربية لم تكن جيدة فقط على مستوى عدد المنتخبات المتأهلة للنهائيات، وإنما على مستوى النتائج أيضاً.