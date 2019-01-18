فرنسا تندّد باستخدام القوة ضد المتظاهرين بالسودان

باريس- الوئام:

نددت الحكومة الفرنسية باستخدام ضد المتظاهرين في السودان . ودعت فرنسا الأطراف في السودان إلى ضبط النفس وطالبت الحكومة باحترام حقوق المتظاهرين.

وكانت دول غربية في مجلس الأمن قد طالبت الخرطوم باحترام حقوق المتظاهرين.وشددت واشنطن على حكومة الخرطوم ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام العنف.

من جهتها طالبت بريطانيا الحكومة السودانية بوقف الاستخدام “غير المقبول” للقوة.لكن روسيا اعتبرت أن الاحتجاجات “شأن سوداني” ويجب عدم مناقشتها في مجلس الأمن.

ويشهد السودان، منذ الـ 19 من ديسمبر الماضي، احتجاجات ضد ارتفاع سعر الخبز وتردي الاواضع الاقتصادية، بلغ الى حد اقالة الرئيس عمر البشير.