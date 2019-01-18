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استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه

الامير بدر بن سلطان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عزيز العبدلي

الامير بدر بن سلطان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عزيز العبدلي
weam.co/568005
مكة المكرمة- الوئام:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر سموه في اتصال هاتفي بذوي الشهيد, عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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