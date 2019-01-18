الموت يغيب الممثل المصري سعيد عبد الغني

القاهرة- الوئام:

نعى الفنان أحمد سعيد عبد الغني والده الفنان المصري الكبير سعيد عبد الغني الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ81 عاما بعد صراع مع المرض.

ولد سعيد عبد الغني عام 1938 في محافظة الدقهلية، وحصل على إجازة في الحقوق عام 1958، ثم عمل صحفيا بالأهرام ما اعتبر جسرا إلى عالم الفن، حيث بدأ مشواره الفني من المسرح، وانتقل إلى التلفزيون عام 1973، حيث قدم فيه عددا من السهرات والمسلسلات.

لمع نجم عبد الغني في السينما من خلال عدد من أشهر الأفلام المصرية مثل “إحنا بتوع الأتوبيس”، الذي حصل على شهادة تقدير على دوره فيه، وكذلك حصل على وسام الدولة من الدرجة الأولى للفنون عام 1996.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كان مسلسل “ولاد السيدة”، الذي عرض عام 2015 للمخرج هاني إسماعيل، ومن تأليف مجدي الإبياري.