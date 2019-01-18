روسيا: سقوط مقاتلة «سو-34» ونجاة طاقمها

موسكو- الوئام:

سقطت مقاتلة من طراز “سو-34″، اليوم الجمعة، في البحر قرب مضيق تارتاري في المحيط الهادي، أقصى الشرق الروسي، بين إقليمي خاباروفسك وساخالين.

وأفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن قاذفة مقاتلة من طراز “سو-34” اختفت من شاشات الرادار، أثناء تحليقها في الشرق الأقصى الروسي، وأوضح أن المقاتلة سقطت في البحر قرب مضيق تارتاري في المحيط الهادي أقصى شرق روسيا ما بين إقليم خاباروفسك وساخالين.

وأضاف أن الطيارين نجيا وهبطا بسلام بالمظلات وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية احتكاك مقاتلتين من طراز “سو-34” في أجواء الشرق الأقصى الروسي في وقت مبكر، اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان أثناء تحليق تدريبي لطائرتين من طراز سو-34، فوق مياه البحر الياباني على بعد 35 كيلومتراً عن الشاطئ، حدث احتكاك بين المقاتلتين وأضافت أن طاقمي المقاتلتين تمكنا من النجاة، وأن الطائرتين كانتا تحلقان دون ذخيرة.