الجزائر تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

وكالات - الوئام:

أعلنت الرئاسة الجزائرية الجمعة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستجرى في 18 نيسان/أبريل المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، في 28 نيسان/ابريل المقبل. ويدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.

وقال بيان للرئاسة بثته وكالة الأنباء الجزائرية إن “رئيس الجمهورية أصدر اليوم الجمعة مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس 18 نيسان/ابريل 2019”.

وينض القانون على مهلة 45 يوما، اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم، أي حتى الرابع من آذار/مارس ليقدم المرشحون ملفاتهم إلى المجلس الدستوري.

وما زال الغموض يلف احتمال ترشح الرئيس الذي أصيب بجلة في 2013 ما زال يعاني من آثارها. وشكلت هذه القضية محور النقاش السياسي في الجزائر في الأشهر الأخيرة.

وكان بوتفليقة قدم ترشيحه قبل أيام من الانتخابات التي جرت في 2014.