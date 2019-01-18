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يستخدمان النفط السعودي

المملكة تخطط لإنشاء مصفاة ومصنع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا

المملكة تخطط لإنشاء مصفاة ومصنع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا
weam.co/568017
وكالات - الوئام:

التقى وزير الطاقة الجنوب أفريقي، جيف راديبي، اليوم الجمعة، نظيره السعودي خالد الفالح، في بريتوريا، وسط لقاء شهد نقاشات موسعة حول الاستثمارات السعودية المحتملة بجنوب أفريقيا.

وقال وزير الطاقة الجنوب إفريقي، في تعليقات عقب الاجتماع، إنه “ناقش مع الفالح استثمارا سعوديا محتملا في مصنع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا”.

من جانبه، قال الفالح أن “مصفاة نفط ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا سيستخدمان النفط السعودي”.

وكشف “الفالح” أن المملكة مهتمة أيضاً باستخدام منشآت تخزين النفط بجنوب أفريقيا. مشيرا إلى أن “أكوا باور السعودية مهتمة أيضا ببرنامج جنوب أفريقيا للطاقة المتجددة”.

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