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“الغذاء والدواء” تغلق 7 منشآت مخالفة وتوقف 23 خط إنتاج في ديسمبر 2018

“الغذاء والدواء” تغلق 7 منشآت مخالفة وتوقف 23 خط إنتاج في ديسمبر 2018
weam.co/568029
واس- الوئام

نفّذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4989 زيارة تفتيشية خلال ديسمبر من العام الماضي على منشآت غذائية، دوائية، علفية، أجهزة طبية، ومراكز بيع مستحضرات التجميل في مختلف مناطق المملكة، أدت إلى تسجيل 3178 مخالفة، وإيقاف 23 خط إنتاج وإغلاق 7 منشآت.

وضبط المفتشون مخالفات في 41 ألف منتج طبي و33 ألف عبوة أدوية ومليوني قرص مستحضر صيدلاني و524 مستحضرًا دوائيًا و1263 منتجًا تجميليًا، إضافةً إلى 822 طنًا من المواد الغذائية و800 ألف لتر مياه معبأة و6 أطنان من الألوان والنكهات، إضافة إلى 150 طنًا من الأعلاف و14 ألف عبوة مبيدات.

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