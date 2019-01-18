مواجهات ضمن مسيرات العودة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

وكالات - الوئام:

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة.

وبدأت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن الجمعة رقم 43 لاحتجاجات مسيرات العودة.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، بينهم صحفي أصيب جراء الرصاص الحي أثناء قمع جيش الاحتلال لمتظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات).

وهذه الجمعة رقم 43 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي والتي قتل فيها 151 فلسطينيا وأصيب أكثر من 26 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام .2007

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “إصرار جماهير الشعب الفلسطيني على المشاركة في مسيرات العودة للجمعة 43 يؤكد أنه يخوض مسارًا نضاليا متواصلا، وفعلًا كفاحيا مستمرًا حتى تحقيق أهدافه”.

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في بيان، أن “المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها، هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني”.

واعتبر قاسم أن “هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية، تتطلب توحيد جهد الكل الوطني الفلسطيني”.