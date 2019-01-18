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المنتخب الوطني يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

المنتخب الوطني يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا
weam.co/568042
واس- الوئام

عاود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الجمعة، تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان، الإثنين المقبل، في ثمن نهائي كأس آسيا 2019 على ستاد نادي الشارقة.

وأجرى المنتخب الوطني بمقر إقامته في أبوظبي، حصة تدريبية اكتفى فيها المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب قطر، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي.

وعلى صعيد متصل، واصل عمر هوساوي، وياسر الشهراني، التمارين الخاصة بهما في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له.

وقرر الجهاز الفني، منح اللاعبين فترة حرة بعد نهاية التدريب، بعد تقرر أن يكون التجمع مساءً في الشارقة.

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