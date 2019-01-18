المبعوث الأممي إلى ليبيا: مجموعات مسلحة تتولى إنفاذ القانون بدلا من الجهات الرسمية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن منطقة الجنوب الليبي تشهد تدهوراً أمنياً، ولا تزال تعاني الإرهاب.

وأضاف سلامة، خلال كلمة له بجلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، اليوم، أن طرابلس تشهد تدهوراً أمنياً، كما أن مدينة درنة تعاني أوضاعاً صعبة وظروفاً إنسانية مأساوية.

وأضاف: “هناك مجموعات مسلحة تتولى مسؤولية إنفاذ القانون بدلاً من الجهات الرسمية الليبية”، متابعا: “نتعاون مع حكومة الوفاق الليبية لنقل السيطرة على السجون لسلطة الدولة”.

وتوقع إعادة فتح مكتب الأمم المتحدة في بنغازي قبل نهاية شهر يناير الحالي.