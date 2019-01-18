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السجن 10 سنوات لقاض فاز بجائزة لحقوق الإنسان في تركيا

السجن 10 سنوات لقاض فاز بجائزة لحقوق الإنسان في تركيا
أردوغان
weam.co/568054

أصدرت محكمة تركية حكما على قاض فاز بجائزة في مجال حقوق الإنسان، بالسجن عشر سنوات بسبب صلات بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.
القاضي مراد أرسلان، المعتقل منذ 22 شهرا، أدين بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة بعد أن وجه له ممثلو الادعاء اتهاما باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى بايلوك، وأن أرسلان نفى الاتهامات وقال إن أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت “مختلقة”.

وتقول الحكومة التركية إن ذلك التطبيق المحظور استخدم على نطاق واسع بين أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تلقي عليه بمسؤولية تدبير انقلاب فاشل قام فيه جنود مارقون بالاستيلاء على دبابات وطائرات وهاجموا البرلمان وقتلوا نحو 250 مدنيا، وفقا لرويترز.

ومنحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا في 2017جائزة فاتسلاف هافيل لأرسلان، وقد كان معتقلا وقتها، في قرار دفع تركيا للقول إنها ستخفض من التمويل الذي تقدمه لتلك اللجنة.

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