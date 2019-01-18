شاهد.. فنانات الطائف يبدعن في معرض للوحات بـ”عروس البحر”

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

افتتح أمين مدينة جدة، صالح التركي، أمس، معرض “مبدعات 5″، الذي أقيم في “جاليري نسما للفنون”، بحضور الفنان محمد العبلان، مدير الجاليري.

وقص أمين جدة الشريط معلنا افتتاح المعرض، حيث تجول التركي في أروقته واستمع لشرح كل فنانة عن لوحتها الفنية وفكرتها والمدرسة الفنية التي تنتمي لها.

جاليري “مبدعات 5” يأتي هذا العام تكملة لسلسلة معارض مبدعات التي تشرف عليه “نسما” من أجل دعم الحراك الفني للفنانين والفنانات على مستوى المدن السعودية، وشاركت الفنانات سميرة القرشي، منيرة الحبسي، هَوازن الصافي، ود الشمراني من الطائف.

أمين جدة صالح التركي، أكد في كلمة له أن أمانة جدة بالتعاون مع جاليري نسما للفنون تعتزم قريبا إقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات التشكليات على مستوى المدن السعودية في منطقه جدة التاريخية لعرض أعمالهم الفنية.

وقالت الفنانة سميرة القرشي، إن جاليري مبدعات يعتبر تظاهرة فنية نسائية مهمة تقام سنويا كل عام، وتساهم في دعم الفن التشكيلي النسائي، مضيفة أن توجيه معالي أمين جدة بإقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات على مستوى المملكة يعد لفتة كريمة ودعم للتشكيلين السعوديين.