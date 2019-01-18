وصول 2.561.541 معتمرًا إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,024,272 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 11 جمادى الأولى لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,561,541 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 399,479معتمرًا، منهم 277,372 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,107 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,162,062معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الخامس ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,983موظفاً، منهم 8,259من الذكور، و1,724من الإناث.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,288,789معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 257,266معتمرًا، وسجل وصول 15,486معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 681,392، تليها إندونيسيا 447,450، بعدها الهند 306,470، ثم اليمن 146,067، وماليزيا خامسا 142,290معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: الجزائر 92,752، تركيا 86,925، مصر 85,438، بنجلاديش 63,131، الإمارات العربية المتحدة 62,927معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار ، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية .