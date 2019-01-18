التعليقات: 0

إضراب واسع للسجناء في تركيا.. ومظاهرات غدا ضد “العزلة اللاإنسانية”

إضراب واسع للسجناء في تركيا.. ومظاهرات غدا ضد “العزلة اللاإنسانية”
weam.co/568076

تنطلق غدًا، مظاهرات جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضامنا مع إضراب للسجناء في جميع أنحاء تركيا من المؤيدين لزعيم كردي معتقل.

وقالت متحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، اليوم، برمالي ديميردوجين، إن هناك 194 سجيناً في 44 سجناً مضربون عن الطعام حالياً للاحتجاج على العزلة المفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم التظاهرة احتجاجاً على العزلة “اللاإنسانية وغير المشروعة” المفروضة على أوجلان في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية الواقعة جنوب شرقي تركيا.

روابط ذات صلة

السجن 10 سنوات لقاض فاز بجائزة لحقوق الإنسان في تركيا

السجن 10 سنوات لقاض فاز بجائزة لحقوق الإنسان في تركيا

لاعب كرة سلة تركي شهير يتحدى أردوغان!

لاعب كرة سلة تركي شهير يتحدى أردوغان!

تركيا.. اعتقال 100 عسكري بتهمة الانقلاب ومداهمة 31 مدينة

تركيا.. اعتقال 100 عسكري بتهمة الانقلاب ومداهمة 31 مدينة

دمشق تندد “بالعدوان التركي” تعليقا على خطة أنقرة إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

دمشق تندد “بالعدوان التركي” تعليقا على خطة أنقرة إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>