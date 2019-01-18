إضراب واسع للسجناء في تركيا.. ومظاهرات غدا ضد “العزلة اللاإنسانية”

تنطلق غدًا، مظاهرات جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضامنا مع إضراب للسجناء في جميع أنحاء تركيا من المؤيدين لزعيم كردي معتقل.

وقالت متحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، اليوم، برمالي ديميردوجين، إن هناك 194 سجيناً في 44 سجناً مضربون عن الطعام حالياً للاحتجاج على العزلة المفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم التظاهرة احتجاجاً على العزلة “اللاإنسانية وغير المشروعة” المفروضة على أوجلان في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية الواقعة جنوب شرقي تركيا.