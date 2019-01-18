روسيا تعلق على الخطة الأمريكية بتدمير الصواريخ “قبل إطلاقها”

الوئام - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الفكرة التي أطلقها البنتاغون بشأن تدمير صواريخ الدول الأخرى “قبل إطلاقها” تعني ضربة استباقية، وأن هذا المنطق كان أساس سباق التسلح الذي أوصل العالم “إلى حافة الكارثة”.

وذكر بيان للخارجية الروسية، الجمعة أنه “تجدر الملاحظة أن الولايات المتحدة تتعامل مع “المشروعية”، في فهمها لأساليب الدفاع الصاروخي، التدمير الاستباقي للصواريخ “المُهددة” لهم “قبل إطلاقها”. بالمترجمة إلى لغة واضحة إن هذه الصياغة المزخرفة والتي على ما يبدو، ترغب واشنطن الآن في إعطاءها على الأقل نوع من حسن المظهر، تعني القيام بضربات “نزع سلاح” استباقية، على أراضي الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوة لها”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن “هذا المنطق هو بالضبط الذي وضع بداية الأساس لسباق التسلح النووي على نطاق واسع، والذي أوصل العالم أكثر من مرة إلى حافة الكارثة”.

وأضافت الخارجية: “على الرغم من الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة على مدى عدة عقود، إلا أن عواقبها لا تزال تماما ويبدو الآن أن القيادة الأمريكية قررت مرة أخرى” تكرار نفس الخطأ “- وبنفس النتائج المتوقعة”.

واختتمت وزارة الخارجية الروسية بأن تنفيذ الخطط الواردة في “استعراض السياسة الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي” لن يعزز أمن الولايات المتحدة وحلفائها، لكن التأثير سيكون عكس ذلك.