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البيت الأبيض: ترامب يخطط لعقد قمة ثنائية مع زعيم كوريا الشمالية فبراير المقبل

البيت الأبيض: ترامب يخطط لعقد قمة ثنائية مع زعيم كوريا الشمالية فبراير المقبل
weam.co/568091
الوئام - متابعات

أعلن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لعقد قمة ثنائية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

والتقى قائد كبير في كوريا الشمالية الجمعة الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض لإعداد قمة جديدة ، علامة على التقدم في التوصل الى اتفاق نزع السلاح النووي الذي قد ينهي عقود من العداء.

وأجرى نائب الرئيس كيم يونج تشول ، الرجل الأيمن في الزعيم كيم جونغ أون ، محادثات مع ترامب بعد مرور أكثر من عام على تهديد الزعيم الأمريكي بمسح كوريا الشمالية عن الخريطة.

قام كيم برحلة متوقعة على نطاق واسع ولكنها لم يعلن عنها مسبقا إلى البيت الأبيض – والتي قالت المتحدثة باسم ترامب سارة ساندرز إنها ستناقش “التقدم المستمر في نزع السلاح النووي النهائي النهائي لكوريا الشمالية والذي تم التحقق منه بشكل كامل” – بعد اجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو بأن وزارة الخارجية تتميز بأنها إيجابية.

كيم يونغ تشول هو أول شخصية كورية شمالية منذ ما يقرب من عقدين تقضي الليلة في واشنطن ، حيث يقيم في فندق أنيق على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من البيت الأبيض حيث استقبله بومبيو بالقرب من صورة مؤطرة لرمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.

عقد كيم جونغ أون وترامب اجتماعًا مميزًا في سنغافورة في شهر يونيو الماضي ، حيث وقعا على وثيقة مبهمة ، حيث تعهد كيم بالعمل على “نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية”.

لكن التقدم توقف منذ أن اختلفت بيونجيانج وواشنطن اللتان تديران 28500 جندي في كوريا الجنوبية بشأن ما يعنيه ذلك.

وقد أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن رغبته في رؤية كيم جونغ أون مرة أخرى – حتى مع اعتراضه على أن الاثنين “في حالة حب” بعد لقائهما في سنغافورة ، وهو أول اجتماع على الإطلاق بين قادة من الدولتين اللتين لم تنهيا الحرب الكورية من عام 1950 إلى عام 1953.

وبدأت التوترات تتراجع قبل عام بتشجيع من الرئيس الحمائمي الكوري الجنوبي مون جاي-إن. وقد أشاد ترامب مرارًا وتكرارًا بدبلوماسيته الخاصة باعتباره انتصارًا ، حيث قال مؤخرًا إنه كان من الممكن أن تكون هناك “حرب دهنية كبيرة في آسيا” إذا لم تكن كذلك.

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