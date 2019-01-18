ماجد عبدالله يفتح النار على إدارة النصر بعد “قضية خالد الغامدي”

فتح اللاعب الدولي السابق ونجم نادي النصر ماجد عبدالله، النار على إدارة نادي النصر والمدير التنفيذي، بسبب منع لاعبين من دخول النادي.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين لكن مايحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيرا خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لاينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية”.