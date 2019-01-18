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ماجد عبدالله يفتح النار على إدارة النصر بعد “قضية خالد الغامدي”

ماجد عبدالله يفتح النار على إدارة النصر بعد “قضية خالد الغامدي”
weam.co/568092

فتح اللاعب الدولي السابق ونجم نادي النصر ماجد عبدالله، النار على إدارة نادي النصر والمدير التنفيذي، بسبب منع لاعبين من دخول النادي.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين لكن مايحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيرا خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لاينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية”.

يذكر أن لاعب النادي خالد الغامدي أكد في تصريحات تلفزيوينة منعه من دخول النادي، قائلا: “أُخرجت بالقوة الجبرية من النادي وعندما أردت أن أركب السيارة قالوا لي أخرج من النادي وسنرسل لك السيارة في الخارج”.

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