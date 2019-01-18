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ليبيا.. 13 قتيلا و52 جريحا بينهم نساء وأطفال جراء اشتباكات طرابلس

ليبيا.. 13 قتيلا و52 جريحا بينهم نساء وأطفال جراء اشتباكات طرابلس
weam.co/568094
الوئام - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الليبية، الجمعة، أن عدد ضحايا اشتباكات طرابلس أرتفع إلى 13 قتيلا و52 جريحا بينهم نساء وأطفال.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير مناطق الجنوب الغربي، محددا أهداف العملية بتأمين سكان المناطق من الإرهابيين من تنظيمي “داعش” والقاعدة والعصابات الإجرامية، والمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين شركات النفط والكهرباء العاملة والمشاريع الزراعية بالمنطقة، وإيصال الخدمات الضرورية للمواطنين وإيقاف الهجرة غير الشرعية.

وقالت وسائل إعلام ليبية أن حشودات عسكرية بدأت جنوب العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية قولها إن اللواء السابع مشاة في الجيش الليبي يحمل فايز السراج مسؤولية أي تصعيد.

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