100 نوع من البكتيريا تعيش داخل محطة الفضاء الدولية

أصدر معهد القضايا الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تقريرا عن العثور على أكثر من 100 نوع من الكائنات الدقيقة في عينات من المحطة الفضائية الدولية. وجاء في تقرير المعهد: “عثر على 66 نوعا من البكتيريا و 34 نوعا من الفطريات”.

التقرير إلى أن المحطة الفضائية الدولية، تشهد بشكل دوري، مراقبة حيوية مجهرية لحالة البيئة الجوية والأسطح الداخلية للمقصورات الصالحة للسكن ومعداتها، وقد تم حتى الآن أخذ حوالي 1500 عينة للاختبار.

وقال التقرير، إن غالبية البكتيريا المكتشفة هناك، كانت البكتيريا التي تعيش باستمرار على الأغشية المخاطية البشرية، وبالذات من نوع Staphylococcus، و Corynebacterium، و Micrococcus. وتم في المنطقة المأهولة من المحطة اكتشاف بكتيريا بوغية الشكل من نوع Bacillus وغيرها.