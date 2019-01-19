لندن- الوئام:

يستضيف فريق برايتون اليوم السبت الموافق 19-1-2019 فريق مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتوقع سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جاهزية المهاجم التشيلى أليكسيس سانشيز للمشاركة مع الفريق في مباراة برايتون، المحدد لها الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وكان سانشيز تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج التي أقيمت بملعب “أولد ترافورد” في الخامس من يناير ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد، وهى المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وقال سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، سانشيز تدرب طوال الأسبوع، لذلك آمل كون جاهزاً للمشاركة في مباراة برايتون.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتحدث سولشاير عن آخر مستجدات المصابين في صفوف مانشستر يونايتد قائلاً، “الثنائي كريس وروخو بدآ عمليات الركض بصورة خفيفة ولم يستعيدا عافيتهما بعد، أما بالنسبة لمروان فيلاينى فغيابه عن المشاركة في المباريات سيستمر لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويسعى سولشاير لقيادة مانشستر يونايتد نحو تحقيق الفوز السابع على التوالي بجميع المسابقات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ونجح يونايتد في تقليص الفارق بينه وبين الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الترتيب من 11 إلى ست نقاط، ويسعى المدرب الآن لحماية لاعبيه من الغرور أو الإحساس بالوصول للكمال.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقنوات الناقلة

البطولة:الدوري الانجليزي

المباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون الأسبوع: 23 مباراة إياب

الملعب: أولد ترافورد

الحكم: بول تيرني

التوقيت: اليوم السبت الموافق 19-1-2019 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 2

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

RMC Sport 1