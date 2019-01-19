مدريد- الوئام:

يشهد ملعب سانتياغو برنابيو المواجهة المثيرة اليوم السبت الموافق 19-1-2019 بين ريال مدريد واشبيلية في الدوري الاسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

وأصبح الرأي السائد في ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ضد المدرب سانتياغو سولاري؛ بسبب النتائج العشوائية والأداء الخجول والاختيار المحير للتشكيلة، بعد أقل من 3 شهور على توليه المسؤولية خلفًا للإسباني جولين لوبتيغي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

وسيواجه لاعب وسط ريال مدريد والأرجنتين السابق أصعب اختبار خلال مهمته الحالية، اليوم السبت، على أرضه أمام إشبيلية صاحب المركز الثالث الذي سحق بطل أوروبا 3/0 في سبتمبر الماضي، فيما كان بداية النهاية للمدرب لوبتيغي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

ويتساوى إشبيلية في رصيد النقاط مع ريال مدريد وكل منهما يملك 33 نقطة، لكن ريال مدريد يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف ويتأخر بـ 10 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي سيستضيف ليغانيس يوم غدا الأحد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

ورغم أن سولاري حقق نتائج مشجعة في البداية عقب فترة سيئة مع لوبتيغي، حيث فاز في 11 بين 13 مباراة وتُوج بلقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي، إلا أن البداية السيئة في 2019 زادت الشكوك بشأن قدراته ومدى ملاءمتها لقيادة الفريق لفترة أبعد من الموسم الحالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

وتعادل ريال مدريد 2/2 مع فياريال المتعثر في أول مباراة في العام الجديد، ثم خسر 0/2 على ملعبه أمام ريال سوسيداد واقتنص الفوز 2/1 على ريال بيتيس بركلة حرة متأخرة، بعدما استحوذ على الكرة خلال المباراة بنسبة 26% فقط.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

ويفتقد المدرب الأرجنتيني الذي تولى المسؤولية مثل زين الدين زيدان بعد قيادة الفريق الثاني الشخصية القوية وصفات النجم التي يمتلكها زميله السابق الذي قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية قبل استقالته.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

ويبدو أيضًا أنه يفتقر للقدرات التدريبية التي كانت لدى لوبتيغي الذي قدّم معه ريال مدريد بعض العروض المثيرة للإعجاب، لكن واجهه حظ سيئ خلال فترته القصيرة مع الفريق.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

ولم يساعد التجاهل الواضح من سولاري للاعب الوسط إيسكو، أحد أكثر لاعبي الفريق شعبية، لكنه لم يشارك أساسيًا في أي مباراة في الدوري مع سولاري، المدرب الأرجنتيني في محنته.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

وواجه تصريح سولاري بأن التعادلات لا يجب أن يتم التقليل من شأنها عقب إهدار الفريق لتقدمه أمام فياريال بسخط في وسائل إعلام إسبانية، حيث علق الكثير من المحللين بأن هذا التصريح لا يليق بمدرب ريال مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

وبلغ ريال مدريد دور الـ 8 لكأس الملك عقب فوزه 3/1 على ليغانيس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، لكن خسارته 0/1، أمس الأربعاء، في الإياب أمام جاره أدت للمزيد من الانتقادات لسولاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

ووصفت صحيفة ماركا اليومية حالة ريال مدريد حاليًا بأنها مستوى متوسط لا يمكن تحمله وأضافت أن العديد من جماهير النادي لا تعوّل على هذا الموسم تمامًا، وهذه نظرية يدعمها تراجع الحضور الجماهيري في سانتياغو برنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

وزيارة إشبيلية لمدريد ينبغي أن تدفع الكثير من الجماهير التي ابتعدت خلال الأسابيع الأخيرة، للعودة للمدرجات حيث إن هذه المباراة ستحدد بشكل كبير بقاء سولاري مدربًا للفريق بعد نهاية الموسم من عدمه.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية والقنوات الناقلة:

البطولة: الدوري الاسباني

المباراة: ريال مدريد ضد إشبيلية الأسبوع: 20 مباراة إياب

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز

التوقيت: تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم السبت الموافق 19-1-2019 في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

Digi Sport 1 HD Romania

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 3 FR

Cosmote Sport 2 HD

Sport Klub 2 Serbia

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium