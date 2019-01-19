العنزي “الغائب منذ 4 سنوات” يهاجم النصر بسبب قضية خالد الغامدي

الوئام - متابعات

هاجم حارس نادي النصر عبد الله العنزي، إدارة النادي بسبب واقعة منع اللاعب النصراوي خالد الغامدي من الدخول إلى النادي.

وغرد العنزي، بعد غياب 4 سنوات عن موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا إن ما حدث لخالد الغامدي وما سوف يحدث لباقي اللاعبين الذين خدموا الكيان النصراوي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة لمن خدموا النصر وتمت بنفس الطريقة وأكثر سوءًا، صمتنا طوال هذه المدة احتراما للكيان والخافي أعظم”.