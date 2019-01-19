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العنزي “الغائب منذ 4 سنوات” يهاجم النصر بسبب قضية خالد الغامدي

العنزي “الغائب منذ 4 سنوات” يهاجم النصر بسبب قضية خالد الغامدي
weam.co/568118
الوئام - متابعات

هاجم حارس نادي النصر عبد الله العنزي، إدارة النادي بسبب واقعة منع اللاعب النصراوي خالد الغامدي من الدخول إلى النادي.

وغرد العنزي، بعد غياب 4 سنوات عن موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا إن ما حدث لخالد الغامدي وما سوف يحدث لباقي اللاعبين الذين خدموا الكيان النصراوي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة لمن خدموا النصر وتمت بنفس الطريقة وأكثر سوءًا، صمتنا طوال هذه المدة احتراما للكيان والخافي أعظم”.

يذكر أن لاعب النادي خالد الغامدي أكد في تصريحات تلفزيوينة منعه من دخول النادي، قائلا: “أُخرجت بالقوة الجبرية من النادي وعندما أردت أن أركب السيارة قالوا لي أخرج من النادي وسنرسل لك السيارة في الخارج”.

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