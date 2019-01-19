التعليقات: 0

انحفاض كبير لدرجات الحرارة

طقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة بمعظم مناطق المملكة

طقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة بمعظم مناطق المملكة
weam.co/568129
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكوّن الصقيع و ذلك على شمال المملكة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض تمتد حتى منطقة نجران و الأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

إنخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي بشمال المملكة

إنخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي بشمال المملكة

الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق غدا

الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق غدا

طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض

طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض

حالة الطقس: هطول أمطار وتساقط للثلوج في تبوك

حالة الطقس: هطول أمطار وتساقط للثلوج في تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>