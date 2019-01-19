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فتح ممرات آمنة

إجلاء 210 عائلات من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

إجلاء 210 عائلات من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس
weam.co/568132
طرابلس -الوئام:

أعلنت إدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة الليبية أمس إجلاء 210 عائلات كانت عالقة في مناطق السبيعة وسوق الخميس – امسيحل جنوب العاصمة طرابلس حيث تدور الاشتباكات المسلحة.

وقالت الإدارة في بيان إنها تلقت العديد من البلاغات من مناطق الاشتباكات، موضحة أنها فتحت ممرات آمنة بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم بغرفة العمليات.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أنه تلقى نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في مناطق جنوب طرابلس، ولم يتمكن من الدخول لإخراجهم، لافتًا النظر إلى أنه جرى تجهيز ودعم إدارة شؤون الجرحى بالوقود والأوكسجين داخل الورشة المركزية بالجهاز للتعامل مع الحالات الطارئة.

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