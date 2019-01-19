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قفز 3 بالمائة بدعم من خطة أوبك

النفط عند 62.70 دولاراً للبرميل

النفط عند 62.70 دولاراً للبرميل
weam.co/568135
الرياض- الوئام:

قفزت أسعار النفط حوالي 3% بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الانتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وعلامات على تقدم نحو إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.52 دولار، أو 2.48%، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.73 دولار، أو 3.32%، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين القياسيين كليهما مكاسب لثالث أسبوع على التوالي مع صعودهما حوالي 4%.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بتخفيضات انتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءا من أول يناير 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

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