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في عمليات ضد التنظيم

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أمريكيين في صفوف داعش

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أمريكيين في صفوف داعش
weam.co/568136
واشنطن- الوئام:

أفاد بيان أرسل لوسائل الإعلام اليوم السبت بأن قوات سوريا الديمقراطية قسد، اعتقلت اثنين من أعضاء تنظيم داعش يحملان الجنسية الأمريكية.

وجاء في بيان تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، قال إن الاثنين اعتقلا في عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور، مع باكستانيين، وأيرلندي واحد.

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس الماضي، بتصعيد الهجمات على بقايا داعش، والخلايا التابعة له، وذلك بعد يوم من هجوم بقنبلة تسبب في مقتل أربعة أمريكيين في شمال سوريا.

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