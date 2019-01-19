الذهب يسجل أول خسارة في 5 أسابيع

الرياض- الوئام:

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، وسجلت أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع مع حصول أسواق الأسهم والدولار الأمريكي على دفعة من تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط تنامي الآمال في حل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1282.16 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى منذ التاسع من يناير عند 1280.85 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.8% لتبلغ عند التسوية 1282.60 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.4% إلى 1376.50 دولار للأونصة، بعد أن سجل في جلسة أمس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1434.50 دولار.

ورغم هذا فإن المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، سجل أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب.

والبلاديوم مرتفع بأكثر من 60% عن مستواه المنخفض الذي سجله في منتصف أغسطس، بعد أن تخطى الذهب للمرة الأولى في 16 عاما في أوائل ديسمبر.

وانخفض البلاتين 1.1% إلى 796.50 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة 1.2% إلى 15.36 دولار للأونصة، بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير.