فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بسماء السعودية.. فجر الأثنين

جدة- الوئام:

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن معظم مناطق السعودية ستشهد خسوف جزئي للقمر قبل شروق شمس يوم الإثنين 15 جمادى الأولى 1440 الموافق 21 يناير 2019 (حسب تقويم ام القرى) باستثناء المنطقة الشرقية واجزاء من المنطقة الجنوبية من المملكة وهو الخسوف الأول من إثنين هذه السنه.

وبشكل عام فإن هذا الخسوف القمري في الأساس هو “خسوف كلي” تشاهد كافة مراحلة على مستوى الكرة الأرضية في أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط الاطلسي وأقصى غرب أوروبا وأقصى غرب إفريقيا ويستمر في شكلة الكلي لمدة ساعة ودقيقتين (62 دقيقة) ، ويشاهد جزئيا من وسط وشرق افريقيا وآسيا .

وسوف تتفاوت نسبة خسوف القمر في مناطق السعودية حيث ستحظى المناطق الشمالية الغريبة بأعلى نسبة في الجزء المخسوف من قرص القمر وتنخفض النسبة نحو المنطقة الوسطى وجنوب المملكة.

حيث ستكون نسبة الجزء المخسوف من قرص القمر في مكة المكرمة (34%) ، المدينة المنورة (52%) ، الرياض (1%) ، جدة (40%) ، حقل (95%) ، ضبا (84%) ، القريات (87%) ، طريف (80%) ، تبوك (79%) ، الوجه (76%) تيماء (66%) ، املج (69%) ، العلا (67%) سكاكا (62%) ، دومة الجندل (64%) ،عرعر (60%) ، ينبع البحر (58%) ، مستورة (48%) ، رابغ (44%) ، ثول (43%) ، ذهبان (41%) ، حائل (41%) ، رفحا (35%) ، مهد الذهب (33%) ، الطائف (29%) ، الليث (25%) ، بريدة (25%) ، الرس (20%) ، تربه (20%) ، عفيف (19%) ، عنيزة (19%) ، القنفذة (17%) ، بلجرشي (17%)، الباحة (17%) ، الزلفي (14%)، حفر الباطن (13%) ، الغاط (12%) الدوادمي (11%) ، القيصومه (11%) ، النماص (11%) ، بارق (11%) ، تنومه (10%) ، بيشة (11%) المجمعة (9%) ، شقراء (9%) حوطة سدير (8%) ، ابها (7%) ، القويعية (6%) ، فرسان (6%) ، خميس مشيط (6%) ، جيزان (4%) ، ضرما (2%)، المذنب (1%) ، وداي الدواسر (1%).

أما بالنسبة لباقي مناطق الوطن العربي سيشاهد الخسوف جزئيا في الكويت والعراق والأردن ووسط وشرق سوريا وشرق ووسط السودان ، ولن يشاهد الخسوف الجزئي في دولة الإمارات و سلطنة عمان ومملكة البحرين والصومال وجيبوتي وجزر القمر واليمن.

في حين أن الخسوف سوف يشاهد كليا في المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر واقصى غرب السودان وغرب سوريا ولبنان وفلسطين.

وسوف يتميز هذا الخسوف الكلي للقمر أنه يتزامن مع وقوع القمر في أقرب مسافة إلى الأرض(الحضيض) او ما يسمى ” البدر العملاق ” حيث سيكون حجم قطره الظاهري واضاءته أكبر من معظم أقمار البدر الأخرى.

ومن مميزات هذا الخسوف الأخرى أن الراصدين في وسط وشرق ليبيا ومصر وغرب سوريا وفلسطين ولبنان سيتمكنون من رؤية منظر نادر جداً حيث ترصد الشمس أثناء شروقها والقمر المخسوف كليا في وقت واحد فوق الأفق وهي ظاهرة وبحسب الهندسة السماوية لا يمكن أن تحدث.

فعند حدوث الخسوف يفصل بين الشمس والقمر 180 درجة تماما في السماء، ولذلك فإن رؤيتهما سويا في السماء يكون مستحيلا ، ولكن ذلك يحدث بسبب الغلاف الجوي حول الكرة الأرضية .

فما سيتم رصده صورة للشمس وصورة للقمر تظهر فوق الأفق بواسطة الانكسار الجوي، وهذا يسمح للراصدين على الأرض رؤية الشمس لفترة قصيرة قبل أن تشرق فعليا والقمر بعد غروبه الفعلي، ونتيجة لهذه الخدعة البصرية الجوية ، سوف تتاح الفرصة لرؤية هذا المنظر الغير اعتيادي لمدة قصيرة تختلف اعتمادا على موقع الراصد بشرط أن يكون الأفق الشرقي والأفق الغربي مكشوفين بعيداً عن المباني أو الجبال في موقع منبسط مثل المناطق البرية وان تكون السماء صافية .

الخسوف الجزئي سيبدأ في نفس التوقيت في كافة مناطق السعودية والوطن العربي عند الساعة 6:33 صباحا بتوقيت السعودية (3:33 صباحا بتوقيت غرينتش) حيث يبدأ القمر في الدخول إلى ظل الأرض ويبدأ تدريجيا يفقد إضاءته من اعلى يساره بالنسبة للراصد.

وخلال مرحلة الخسوف الجزئي فان ظل الأرض الساقط على القمر يكون متقوس ما جعل القدماء يتوصلون لحقيقه أن الأرض كروية الشكل.

وسيقع كامل قرص القمر داخل ظل الارض ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 7:41 صباحا بتوقيت السعودية (4:41 صباحا بتوقيت غرينتش) وتعتبر مرحلة الخسوف الكلي هامة بسبب الطريقة التي تحدث بها وتأثير الغلاف الجوي للأرض في تشكيلها.

فلو أن الأرض لا يوجد حولها غلاف جوي فإن القمر خلال مرحلة الخسوف الكلي سوف يكون أسود إلا انه يكتسي اللون الأحمر ، والسبب أن أشعة الشمس الغير مباشرة تبقى قادرة في الوصول إلى القمر ولكن عليها قبل ذلك المرور خلال الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة وتشتيت معظم الطيف الأزرق ويتبقى الطيف الأحمر ، إضافة إلى ذلك يقوم الغلاف الجوي بجعل كمية من ضوء الشمس تنحني وتصل إلى القمر وتجعله مضيئا.

ويجب ملاحظة انه خلال الدقائق الأولى لبداية الخسوف الكلي يمكن رصد ظهور لون (أخضر مزرق) على إحدى حواف القمر ويفضل إستخدام المنظار او تلسكوب صغير لرؤيته ، والسبب في ذلك أن ضوء الشمس عند عبوره طبقة الستراتوسفير يخترق طبقة الأوزون التي تمتص الضوء الأحمر ويمر الضوء الأزرق ويصل إلى القمر ، وسيتكرر ذلك في الدقاق الأولى بعد نهاية الخسوف الكلي في بلدان المغرب العربي.

وعند الساعة 8:12 صباحا بتوقيت السعودية (5:12 صباحا بتوقيت غرينتش) يصل الخسوف الكلي ذروته العظمى والقمر في عمق ظل الارض، ويمكن ان يأخذ القمر اللون البني الغامق او الأحمر او البرتقالي البراق او الأصفر وهذا يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة في الغلاف الجوي حول الارض ، يتبع ذلك وصول القمر لحظة البدر المكتمل عند الساعة 8:16 صباحا بتوقيت السعودية (5:16 صباحا غرينتش).

وسينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 8:43 صباحا بتوقيت السعودية (5:43 صباحا بتوقيت غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي والتي ستنتهي عند الساعة 9:50 صباحا بتوقيت السعودية (6:50 صباحا بتوقيت غرينتش) وتعود كامل اضاءة القمر وينتهي الحدث الرئيسي.

وعلى عكس كسوف الشمس فإن رصد خسوف القمر لا يحتاج لأجهزة رصد خاصة فهو أمن جدا ولا يوجد أي خطر عند رؤيته بالعين المجردة ولرؤية افضل يستخدم تلسكوب صغير او المنظار حيث ستكون النتائج مفيدة.

جدير بالذكر أن هذا الخسوف القمري يأتي بعد أسبوعين من كسوف جزئي للشمس حدث في السادس من يناير 2019 ، وسوف يتبعه في النصف الثاني هذه السنه ثاني كسوف للشمس في التاسع والعشرين من شهر شوال 1440 الموافق للثاني من يوليو المقبل ولن يكون مشاهدا في سماء الوطن العربي.