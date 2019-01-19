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تظاهرات ضد الفساد وسوء الخدمات

محتجون يحرقون مقراً للشرطة في البصرة

محتجون يحرقون مقراً للشرطة في البصرة
weam.co/568150
البصرة - الوئام:

أضرم محتجون عراقيون غاضبون النار في مركز للشرطة بالبصرة، التي تجددت فيها الاحتجاجات المناهضة للفساد وسوء الخدمات.

وقالت مصادر من المدينة إن عشرات المتظاهرين احتشدوا قرب مبنى محافظة البصرة للتنديد بسوء الخدمات، وبينت أن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين ونشبت مشادات بين الطرفين، وفق موقع “باسنيوز”.

وأكدت المصادر، أن المتظاهرين أحرقوا مقراً للشرطة في أحد تقاطعات المحافظة، وشبت النيران في المنطقة الفاصلة بين المتظاهرين والشرطة.

وتجددت احتجاجات البصرة للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، فيما تشهد بعض التظاهرات أعمال عنف، بين المحتجين وقوات الأمن.

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