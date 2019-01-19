باحثة أمريكية: 10 أعضاء لم يعد لها فائدة في جسم الإنسان

الوئام - وكالات

عددت دروسا أمير، الباحثة في جامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس في الولايات متحدة الأمريكية، أعضاء في جسم الإنسان اعتبرتها “زائدة” لأنه لم يعد لها فائدة.

ووفقا للباحثة، فإن 10 أعضاء في جسم الإنسان تعتبر دون فائدة في الوقت الحالي، أولها “العصعص”، والذي اعتبرته دورسا أنه دليل على “أنه يذكر بذيولنا”. وكتبت الباحثة: “حتى الأن لدى الأجنة ينمو ذيل، ولكنه يختفي في غضون بضعة أسابيع”.

وكذلك شملت القائمة عضلة راحية، التي لا يملكها 14% من الناس. ومن أجل التحقق من وجودها، فقد يجب تقريب الإبهام من الإصبع الصغير ورفعهما. فإذا ظهر خط رفيع هذا يعني أن العضلة الراحية موجودة. وهي كانت ضروية في الأصل من أجل إمساك فرع الشجر وإخراج المخالب.

واعتبرت كذلك أن “نتوء دارون” كان يساعد الناس على تحريك أذانهم. وفي الوقت الحالي لا يستطيع أي شخص أن يفعل هذا، لأن هذا العضو فقد قدرته على العمل، وأيضا عدت أمير أن الجفن الثالث الذي في طرف العين أيضا “زائد”.