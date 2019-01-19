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وخطط الاستجابة الإنسانية

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول مشاريع التعافي الاقتصادي

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول مشاريع التعافي الاقتصادي
weam.co/568170
الوئام - واس

طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية حول جميع الخطط والبرامج والآليات الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بالمنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وقال الوزير اليماني: “إن حكومة بلاده، ملتزمة بتقديم كل التسهيلات وإزالة أي عقبات أو عراقيل قد تعيق المنظمات عن أداء مهامها.

مشددًا على ضرورة كشف عمليات النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل المليشيات الحوثية وأهمية مراجعة آليات التوزيع المحلية بما يضمن وصول المعونات إلى المحتاجين الحقيقيين.

من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية احترام منظمات الأمم المتحدة لقواعد العمل الإنساني والتزامها بالوظائف المحددة لها وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التي تخولها العمل المباشر مع الحكومة اليمنية الشرعية.

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