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تقدمت مسافة 3 كيلو مترات

الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا في مناطق بالجوف محاذية لصعدة

الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا في مناطق بالجوف محاذية لصعدة
weam.co/568177
الوئام - واس

أحرز الجيش الوطني اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في منطقة اليتمة، المركز الإداري لمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، شمال غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به.

وبحسب المصدر، فإن قوات الجيش تقدمت 3 كيلو مترات في المنطقة المحاذية لمحافظة صعده باتجاه مواقع المليشيا هناك.
وأشار في تصرح لموقع سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى مقتل ثمانية من عناصر المليشيا وأسر عدد منهم، بينما لاذ البقية بالفرار.

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