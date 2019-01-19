السعودية نجود الشمري.. أبرز شخصية مؤثرة على “يوتيوب”

الوئام - متابعات

لم يكن موقع مقاطع الفيديو الأشهر “يوتيوب” في 2005 شهيرا إلى هذا الحد الذي نراه الآن، “لكن كل شيء تغير، وكذلك المحتوى الذي يقدم للجماهير العربية”، حسب موقع “سكوب إمباير”.

وبعد أن بات “يوتيوب” متاحا في كل الدول العربية، أصبح عدد من الشباب العرب “يوتيوبرز” يقدمون محتوى عبقرى، ويبدعون بشكل ملحوظ في تطوير صناعة المحتوى المعروض.

وجاءت السعودية نجود الشمري، صاحبة الـ مليون و200 ألف متابع، كأكثر شخصية سعودية مؤثرة على “يوتيوب”، وهى تقدم محتوى كوميدي، وبالإضافة إلى ذلك تدعم المرأة السعودية عبر المملكة.

يشار إلى أن نجود مشعل الشمري، 24 عاما، هي مدونة اجتماعية سعودية عرفت من خلال قناتها على موقع يوتيوب. تناقش في قناتها “Njoud” مواضيع من وحي الدراسة والترفيه والجمال وغيرها. بدأت مشورها على الموقع في عام 2015، وتجاوز عدد المشاهدات لما تقدمه في قناتها إلى 69 مليون مشاهد في منتصف 2017.